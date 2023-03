Nur ein Punkt in der fremden Heimat

Weil die Arbeiten im Zuge der Renovierung des Gollinger Sportplatzes – die „Krone“ berichtete – noch nicht abgeschlossen sind, musste das Tennengauer Derby am Kunstrasen in Scheffau über die Bühne gehen. „Ungewohnt“, meinten die Trainer Johannes Schützinger und Thomas Hofer unisono. Schließlich hatte man die vergangenen Wochen auf natürlichem Geläuf verbracht. Deshalb gab es auch Anlaufschwierigkeiten. Erst nach der Pause brachte Alem Huremovic die „Hausherren“ vor 700 Zuschauern in Führung. Christoph Bachleitner glich in der Schlussphase (84.) noch zum 1:1 aus.