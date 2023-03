Was LH Drexler in seiner „Steiermarkrede“ forderte

Opposition kritisiert Rede

Kritik gab es umgehend von den Oppositionsparteien im Landtag. So kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek: „Gerade die Klimapolitik inhaltlich an die erste Stelle der Rede zu setzen, lässt tief blicken und zeigt, dass die ÖVP als Wirtschaftspartei längst abgedankt hat.“ Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl meinte hingegen: „Das war heute keine Rede zur Lage der Steiermark, sondern eine Rede zur Verschleierung der eigenen Verantwortung in allen Bereichen."