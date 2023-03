Bruder (22) missbrauchte seine vier Geschwister

Er war selbst erst 14 Jahre alt, als er sich das erste Mal an seinen Halbbrüdern und Stiefschwestern vergriff. Am Landesgericht Steyr (OÖ) musste sich am Freitag ein 22-Jähriger vor dem Jugend-Schöffensenat verantworten, weil er zur Tatzeit – in den Jahren von 2015 bis 2018 – noch ein Jugendlicher war.