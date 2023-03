Doskozil will Alternative zu Kickls FPÖ sein

„Ja, es gibt tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die thematische Ausrichtung unserer Partei. Ja, diese Uneinigkeit wird auch mit Personen verbunden. Aber nein, es ist kein Rosenkrieg“, heißt es in Hans Peter Doskozils Brief wortwörtlich. In den wichtigsten inhaltlichen Fragen müsse es eine innerparteiliche Geschlossenheit geben. Ohne eine glaubwürdige Alternative werde eine von der FPÖ geführte Regierung unter Herbert Kickl nämlich wahrscheinlicher. Es sei an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und Klarheit zu schaffen.