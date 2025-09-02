Teuerungen für Vizekanzler Babler „treffsicher“

„Gutes Leben“ in der Bundeshauptstadt

Und weiter: „Diese Maßnahmen wurden sorgfältig geprüft und so gestaltet, dass sie treffsicher, ausgewogen und fair bleiben.“ Die Verteuerung der Jahreskarte der Wiener Linien um 100 Euro pro Jahr als „treffsicher“ zu beschreiben, dürfte wohl politische Einzelmeinung bleiben. Babler lobt das „gute Leben“ in der Bundeshauptstadt: „Wien ist im Vergleich zu anderen europäischen und deutschen Städten selbst mit diesen Anpassungen noch äußerst günstig.“