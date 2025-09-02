Promi-Tochter Chloe Malle wird neue „Vogue“-Chefin

Wechsel an der Spitze der Vogue! Chloe Malle (39), Tochter der Schauspiel-Ikone Candice Bergen und des französischen Regisseurs Louis Malle, ist die neue starke Frau hinter dem Mode-Imperium. Sie tritt in die Fußstapfen von Mode-Legende Anna Wintour (75).
Bislang leitete Chloe „Vogue.com“ – jetzt wird sie Head of Editorial Content der US-Ausgabe. Damit ist sie offiziell die neue Chefin für alle kreativen und redaktionellen Inhalte und berichtet direkt an Wintour.
Malle kennt die „Bibel der Mode“ in- und auswendig: Seit 2011 arbeitet sie dort, startete als Social Editor, schrieb über Hochzeiten, Society, Politik und Mode. Später baute sie die Online-Seite auf, verdoppelte die Klicks und sorgte für neue Formate wie „Dogue“ oder den „Vogue Vintage Guide“.
Anna Wintour zeigt sich begeistert: „Chloe versteht, wie man die lange Geschichte der Vogue mit ihrer Zukunft verbindet. Ich freue mich, weiter mit ihr zu arbeiten – als Mentorin, aber auch als Schülerin.“
Wintour selbst will sich künftig stärker auf die internationale Expansion des „Vogue“-Markenspektrums sowie Großereignisse wie die Met Gala oder Vogue World konzentrieren will.
Privat lebt Chloe Malle in Manhattan – mit Ehemann, zwei Kindern und Hund Lloyd.
Kommentare
