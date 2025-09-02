Schwärzler kämpft sich in Tulln ins Achtelfinale

Schwärzler steckt Ausgleich soverän weg

Im zweiten Durchgang wurde der Wind noch etwas stärker und Pereira (ATP-Nr. 286) kam immer besser ins Spiel. „Er hat ein sehr, sehr gutes Game gespielt, mit dem er mich zum 2:4 breaken konnte“, erklärte Joel, der den Satzausgleich hinnehmen musste. In der Entscheidung wehrte Schwärzler zuerst beim Stand von 1:1 einen Breakball ab, ehe er seine erst zweite Breakchance nutzen, auf 4:2 stellen und in der Folge zum 6:3 ausservieren konnte. „Wir haben da beide ein gutes Level gespielt und ich konnte mich am Ende durchsetzen.“