Schwärzler kämpft sich in Tulln ins Achtelfinale

Gelungener Auftakt für Joel Schwärzler beim ATP Challenger in Tulln! In Runde eins setzte sich der 19-Jährige aus Hard in Vorarlberg mit 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Portugiesen Tiago Pereira durch. Im Achtelfinale wartet nun der – von Günter Bresnik betreute – Titelverteidiger Jan Choinski, mit dem Schwärzler noch eine Rechnung offen hat.
„Ich bin sehr, sehr happy, dass ich mein erstes Einzelmatch hier in Tulln gewinnen konnte“, freute sich Joel Schwärzler, nachdem er nach 1:45 Stunden gleich seinen ersten Matchball zum 6:4, 3:6, 6:3-Erfolg gegen den 21-jährigen Portugiesen Tiago Pereira nutzen konnte. Bei windigen Verhältnissen startete die Nummer 262. der Weltrangliste stark, nutzte gleich seine erste Chance, um seinem Gegner das Service zum 2:1 abzunehmen. „Im ersten Satz habe ich richtig stark serviert“, analysierte Schwärzler, der sich in weiterer Folge keine Blöße mehr gab, im Nachlauf.
Schwärzler steckt Ausgleich soverän weg
Im zweiten Durchgang wurde der Wind noch etwas stärker und Pereira (ATP-Nr. 286) kam immer besser ins Spiel. „Er hat ein sehr, sehr gutes Game gespielt, mit dem er mich zum 2:4 breaken konnte“, erklärte Joel, der den Satzausgleich hinnehmen musste. In der Entscheidung wehrte Schwärzler zuerst beim Stand von 1:1 einen Breakball ab, ehe er seine erst zweite Breakchance nutzen, auf 4:2 stellen und in der Folge zum 6:3 ausservieren konnte. „Wir haben da beide ein gutes Level gespielt und ich konnte mich am Ende durchsetzen.“
Nun wartet der Titelverteidiger
Im Achtelfinale wartet nun der topgesetzte Brite Jan Choinski (ATP-Nr. 150). Mit dem 29-jährigen Schützling von Günter Bresnik hat Schwärzler noch eine Rechnung offen. Im Vorjahr musste er sich im Achtelfinale des Challengers in Valencia mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben. „Ich will das Match gewinnen“, unterstrich Joel, der in der Vergangenheit bereits öfter mit Choinski – dem Titelverteidiger in Tulln – in der Südstadt trainiert hatte.
