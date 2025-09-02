Elf Landesbedienstete nehmen Prüfungen ab

Es kam zu keinerlei Disziplinarverfahren gegen diese elf Personen. Doch wie kommen die Prüfer eigentlich an ihre Prüflinge? In der Anfragebeantwortung wird das Prozedere folgendermaßen beschrieben: Die Fahrschulen geben an, wie hoch ihr Prüferbedarf ist, die Prüfer geben wiederum ihre Verfügbarkeit an. Pro Fahrschule sind drei Prüfer vorgesehen, bei Wiederholungen soll ein anderer Prüfer eingesetzt werden. Das gehe sich aber nicht immer aus, weil insgesamt zu wenige Prüfer verfügbar seien.