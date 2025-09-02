Glasner setzte sich durch – Kapitän trat zurück

„Es wird eher früher als später zur Trennung kommen“

Noch ein Abgang eines absoluten Leistungsträgers wäre aus der Sicht des Oberösterreichers nicht zu vertreten gewesen. Vorläufig ist der Erfolgstrainer, der heuer FA-Cup und Community Shield mit dem Verein gewann, der Sieger. Aber es brodelt gewaltig im „Kristallpalast“. Der Machtkampf geht weiter. So meinte der ehemalige Palace-Chef Simon Jordan im Gespräch mit talkSPORT, dass Glasner den Verein bald verlassen werde. Das Verhältnis zwischen dem Coach und den Bossen sei zerrüttet: „Es wird eher früher als später zur Trennung kommen.“ Abwarten.