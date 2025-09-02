Glasner setzte sich durch – Kapitän trat zurück

Das Theater um den vermeintlichen Wechsel von Crystal-Palace-Kapitän Marc Guehi zu Liverpool dauerte mehrere Wochen. Am Ende gewann aber Trainer Oliver Glasner den Machtkampf im Verein. Ein Insider von der Insel verriet der „Krone“: „Sonst wäre Oli zurückgetreten.“ Guehi ist stinksauer, trat als Kapitän zurück.
Bei Crystal Palace rumort es trotz des aktuellen Laufs von 13 ungeschlagenen Pflichtspielen. Grund: Kapitän Marc Guehi wäre liebend gerne zu Liverpool gewechselt. Der englische Teamspieler war schon mit den „Reds“ einig, aber Glasner legte sich quer.
„Es wird eher früher als später zur Trennung kommen“
Noch ein Abgang eines absoluten Leistungsträgers wäre aus der Sicht des Oberösterreichers nicht zu vertreten gewesen. Vorläufig ist der Erfolgstrainer, der heuer FA-Cup und Community Shield mit dem Verein gewann, der Sieger. Aber es brodelt gewaltig im „Kristallpalast“. Der Machtkampf geht weiter. So meinte der ehemalige Palace-Chef Simon Jordan im Gespräch mit talkSPORT, dass Glasner den Verein bald verlassen werde. Das Verhältnis zwischen dem Coach und den Bossen sei zerrüttet: „Es wird eher früher als später zur Trennung kommen.“ Abwarten.
Falls dieses Szenario aber eintritt, stehen schon andere Klubs in der Warteschlange. So wird Glasner immer wieder mit Manchester United, wo der portugiesische Trainer Ruben Amorim schwer angezählt ist, in Verbindung gebracht.
