Süße Babynews
Siamesische Zwillinge sollen Mama geworden sein
Abby und Brittany Hensel gehen seit 35 Jahren sprichwörtlich gemeinsam durchs Leben. Sie haben zwei Köpfe, teilen sich aber einen Körper. Im Jahr 2021 hat Abby Josh Bowling geheiratet, nun hat sich die Familie vergrößert!
Abby und Brittany führen ein beeindruckendes Leben. Die siamesischen Zwillinge sind für ihren Humor bekannt, haben Lehramt studiert und unterrichten seit Langem Mathematik an einer Schule in New Brighton in Minnesota. Kurzum: Sie führen ein „normales“ Leben, wie auch ihre Freunde und Bekannten.
Abby (rechte Körperseite) hat im November 2021 sogar geheiratet. Der Auserwählte: Krankenpfleger und Kriegsveteran Josh Bowling. Die Vermählung wurde lange geheim gehalten, wurde erst 2024 bekannt. Bowling hat bereits eine Tochter, nun soll er seine Familie mit Abby vergrößert haben.
Zwillinge mit Babyschale gesichtet
Abby und Brittany wurden dabei gesehen, wie sie mit einem Neugeborenen in einer Babyschale auf dem Weg in ein Fast-Food-Restaurant waren (siehe Beitrag oben).
Zuvor sollen die beiden mit dem Kind in ihrer Schule zu Besuch gewesen sein, um es den Arbeitskollegen vorzustellen. Stellungnahme gaben die beiden keine ab, jedoch re-posteten sie die Bilder der „The U.S. Sun“ auf ihrem TikTok-Kanal.
Nun wird spekuliert, ob sie das Kind selbst ausgetragen oder eine Leihmutter engagiert haben. Die beiden wirken jedenfalls erschöpft.
Abby und Brittany teilen sich Darm, Leber und Fortpflanzungsorgane. Eine Trennung wäre mit erheblichem Risiko verbunden gewesen, darum kam diese für die Eltern der beiden nicht infrage.
Zwillinge meistern Alltag
Die lebensfrohen Schwestern haben gelernt, ihren Alltag gemeinsam zu meistern. Sie können Rad fahren und Schwimmen, haben einen Führerschein, ein Studium abgeschlossen und seit zehn Jahren einen Job. Berühmt wurden sie im Alter von sieben Jahren bei einem Auftritt in der Oprah-Winfrey-Show.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.