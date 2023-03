Rendi-Wagner: Rechtsruck-Warnung - mit Seitenhieb

Rendi-Wagners Aussagen können als Botschaft in Richtung des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil verstanden werden, der vor allem in Asylfragen einen rigiden Kurs vertritt und schärfster innerparteilicher Kontrahent Rendi-Wagners ist. Persönlich sprach die Parteivorsitzende Doskozil nicht an, doch sie forderte Einigkeit in der Partei ein: „Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen.“