Durststrecke beendet

Wiener Handel freut sich über 3% mehr Umsatz

Wien
02.09.2025 15:02
Die vergangenen zwei Jahre verzeichnete der Wiener Handel Rückgänge um 4,9 bzw. 2,3 Prozent – ...
Die vergangenen zwei Jahre verzeichnete der Wiener Handel Rückgänge um 4,9 bzw. 2,3 Prozent – nun geht es wieder aufwärts.(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)

Der Wiener Handel hat eine Durststrecke hinter sich, darf sich über ein Umsatzplus von drei Prozent freuen - und das nicht nur nominell, sondern erstmals seit 2022 auch real.

0 Kommentare
  • Die Umsätze des Handels stiegen nominell auf rund 61 Milliarden Euro. Real entspricht dies einem Plus von 1,6 Prozent, so die Wirtschaftskammer Wien. 
  • Der Einzelhandel wartet mit einem Umsatzplus von 3,3 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro auf. Der Großhandel setzte rund 48 Milliarden Euro um.
Blumen top, Schmuck flop
Die Gewinner und Verlierer
  • Zu den Gewinnern im Einzelhandel zählten der Blumenhandel mit einem realen Plus von 3,4 Prozent und die Branchengruppe Elektro/Möbel/Heimwerkerbedarf mit einem Umsatzplus von real 3,2 Prozent. Mit Spiel- und Sportartikel setzte der Handel real um 2,7 Prozent mehr um und der Lebensmitteleinzelhandel wies ein reales Plus von 1,6 Prozent aus.
  • Zu den Verlierern zählte hingegen der Uhren- und Schmuckhandel mit einem realen Umsatzrückgang um acht Prozent. Aber auch das Geschäft mit Büchern/Zeitungen (minus 5,8 Prozent real) schwächelte. Apotheken und Drogerien verzeichneten reale Umsatzeinbußen von einem Prozent.
 


Wien
Mehr Wien
Durststrecke beendet
Wiener Handel freut sich über 3% mehr Umsatz
Die besten der besten
6 Jungtalente gehen auf Medaillenjagd in Dänemark
„Ausgewogen und fair“
Teuerungen für Vizekanzler Babler „treffsicher“
Opern-Gala
Goldene Stimmen im Grünen, gratis für alle in Wien
Zufriedene Bilanz
Kultursommer schloss wieder mit Besucherplus
