Nun schafft Bank aus OÖ das Bargeld in Filialen ab

Laut Bank soll diese Umstellung aber nur die Filialen in Bayern betreffen, wo man sich auf Firmenkunden und Private Banking spezialisiert hat. Insgesamt betreibt die Oberbank in Deutschland 46 Niederlassungen, „bei neuen Filialen gab es gar nie Bankomaten“, heißt es aus der Zentrale in Linz. Man würde sich in Deutschland auf Kommerzkunden konzentrieren. Dies sei eine „strategische Entscheidung“. In (Ober-)Österreich würde man aber weiterhin als Universalbank agieren und damit die Versorgung mit Bargeld für die Privatkunden aufrechterhalten.