Nun schafft Bank aus OÖ das Bargeld in Filialen ab

Die Aufregung ist groß, der Schritt wird mit verändertem Kundenverhalten und strategischer Ausrichtung begründet. Eine oberösterreichische Bank hat in Bayern erstmals die Bargeldausgabe in ihren Filialen gestoppt. Und bald sollen weitere folgen. Allerdings wird betont, dass diese Praxis nicht in Oberösterreich angewendet werden soll.
In München, Unterschleißheim und drei weiteren Filialen wurden in den Oberbank-Filialen die Geldautomaten abgebaut und Kassen geschlossen, auch die Öffnungszeiten wurden teils reduziert. Mit Info-Blättern wird darauf hingewiesen, dass keine Bargeldauszahlung mehr möglich ist. Wer Scheine benötigt, soll diese bei Supermärkten oder Bankomaten anderer Anbieter beziehen. Dabei besteht beim Beheben in Geschäften aber meist Kaufzwang und bei Fremdautomaten können in Deutschland Spesen verrechnet werden.
„Verändertes Kundeverhalten“
Kunden reagieren verärgert, doch es sollen künftig alle 16 bayrischen Filialen der Oberbank, in denen 130 Mitarbeiter beschäftigt sind, auf dieses System umgestellt werden. Begründet wird der Schritt mit verändertem Kundenverhalten. So würden die meisten Kunden online ihre Bankgeschäfte erledigen oder mit Karte bezahlen. „Die betroffenen Privatkunden wurden persönlich informiert“, heißt es in Linz.
Firmen- oder Privatkunden
Laut Bank soll diese Umstellung aber nur die Filialen in Bayern betreffen, wo man sich auf Firmenkunden und Private Banking spezialisiert hat. Insgesamt betreibt die Oberbank in Deutschland 46 Niederlassungen, „bei neuen Filialen gab es gar nie Bankomaten“, heißt es aus der Zentrale in Linz. Man würde sich in Deutschland auf Kommerzkunden konzentrieren. Dies sei eine „strategische Entscheidung“. In (Ober-)Österreich würde man aber weiterhin als Universalbank agieren und damit die Versorgung mit Bargeld für die Privatkunden aufrechterhalten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.