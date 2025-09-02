Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einseitige Diktatur“

UAE trennt sich von Top-Talent – Streit eskaliert

Sport-Mix
02.09.2025 15:33
UAE hat am Montag die Trennung von Juan Ayuso bekannt gegeben.
UAE hat am Montag die Trennung von Juan Ayuso bekannt gegeben.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

Der Rad-Rennstall UAE hat am Montag überraschend bekannt gegeben, sich mit Jahresende von Hoffnungsträger Juan Ayuso zu trennen. Dass das Team diesen Schritt inmitten der Vuelta verkündete, stößt beim Spanier auf Empörung. Der 22-Jährige sprach am Dienstag von einer „einseitigen Diktatur der Macht“.

0 Kommentare

Am ersten Ruhetag der Spanien-Rundfahrt hatte UAE die Trennung von Ayuso bekannt gegeben. Hintergrund dürften Querelen innerhalb des Teams sein. So soll der Katalane mit seiner Rolle unzufrieden gewesen sein und sich am Sonntag etwa geweigert haben, Hilfearbeit für seinen Kollegen Joao Almeida zu leisten. Auch bei der Tour de France 2024 war Ayuso der Forderung, Tadej Pogacar am Weg zum Col du Galibier zu helfen, nur widerwillig nachgekommen. 

Geballte Star-Power wird zum Problem
Zweifellos zählt Ayuso zu den vielversprechendsten Fahrern der kommenden Jahre, bei UAE trifft er mit Almeida, Pogacar, Isaac del Toro, Adam Yates, Jay Vine, Tim Wellens und einigen weiteren bekannten Namen auf zahlreiche weitere Superstars des Radsports. Manchmal verderben zu viele Köche eben den Brei, UAE zog den Schlussstrich.

Lesen Sie auch:
Felix Gall
Bei der Vuelta
„Möglich ist viel!“ Gall nimmt Podium ins Visier
01.09.2025

Mit der Art und Weise, wie der Rennstall das tat, ist Ayuso allerdings ganz und gar nicht einverstanden. „Wir hatten vereinbart, dass die Erklärung am Ende der Vuelta veröffentlicht werden soll, um das Sportliche oder meine Teamkollegen nicht zu beeinträchtigen. In der halben Stunde, die mir zur Verfügung stand, sagte ich, dass ich mit dem Inhalt der Erklärung nicht einverstanden sei, woraufhin mir geantwortet wurde, dass der erste Entwurf der Erklärung noch viel schlimmer gewesen sei und ich mich glücklich schätzen könne“, schilderte der Vuelta-Etappensieger seine Sicht der Dinge.

Noch am Freitag jubelte Ayuso als Etappensieger.
Noch am Freitag jubelte Ayuso als Etappensieger.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

UAE habe ihn ohne Vorankündigung gefeuert, um seinem Image zu schaden, ist der Teamkollege von Felix Großschartner überzeugt, er wäre die Vuelta gerne ohne Nebengeräusche zu Ende gefahren. „Aber natürlich wird es schwierig, eine Einheit zu bilden und Teil davon sein zu wollen, wenn es ein Zeichen von Respektlosigkeit nach dem anderen seitens der Teamleitung gibt“, so Ayuso.

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tour de France
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.163 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
202.306 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
144.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2517 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2426 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1222 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Sport-Mix
„Einseitige Diktatur“
UAE trennt sich von Top-Talent – Streit eskaliert
Krone Plus Logo
Gmunden im Test-Glück
Wie es zur Einladung vom FC Bayern München kam
Memorial Marco Rotta
Trotz Regens! Pallitsch verbessert 1000-m-Rekord
Berufung eingelegt
Khelif zieht wegen Gendertest vor Sportgerichtshof
Sportdirektor weiß:
„Da braucht Alex aber schon seinen besten Tag“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf