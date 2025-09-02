UAE trennt sich von Top-Talent – Streit eskaliert

Mit der Art und Weise, wie der Rennstall das tat, ist Ayuso allerdings ganz und gar nicht einverstanden. „Wir hatten vereinbart, dass die Erklärung am Ende der Vuelta veröffentlicht werden soll, um das Sportliche oder meine Teamkollegen nicht zu beeinträchtigen. In der halben Stunde, die mir zur Verfügung stand, sagte ich, dass ich mit dem Inhalt der Erklärung nicht einverstanden sei, woraufhin mir geantwortet wurde, dass der erste Entwurf der Erklärung noch viel schlimmer gewesen sei und ich mich glücklich schätzen könne“, schilderte der Vuelta-Etappensieger seine Sicht der Dinge.