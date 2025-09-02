Italien setzt NGO-Schiff Mediterranea 60 Tage fest

Das Innenministerium in Rom geht hart gegen die italienische Hilfsorganisation „Mediterranea Saving Humans“ vor. Das gleichnamige Schiff der NGO, das am 24. August im sizilianischen Trapani angelegt hatte, obwohl es die Anweisung erhalten hatte, den Hafen von Genua anzulaufen, wird jetzt 60 Tage lang stillgelegt.