Wie René Benko den reichsten Deutschen köderte

Diener zweier Herren

Der Erfolg wird laut Recherchen von „Krone“ und „News“ bald in einem Vertrag zwischen Wittigs Unternehmen mcw und einer Schweizer Signa-Gesellschaft festgehalten – und birgt einen brisanten Interessenkonflikt. Nicht nur die Zahlungsmodalitäten sind genau geregelt: „Die Fälligkeit erfolgt zu zwei Dritteln jetzt und das letzte Drittel zum Jahresultimo 2020 … den Betrag der jetzigen Fälligkeit (CHF 1.060.000 zzgl. MwSt.) sollten Sie bis spätestens Dienstag, eingehend auf Ihrem Konto bei der UBS, erhalten.“ Auch der Rechnungstext hat es in sich: „Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Vermittlung (Erwerb von Aktien der SIGNA Prime Selection AG) der Kühne Immobilia AW GmbH erlaube ich mir, Ihnen vereinbarungsgemäß in Rechnung zu stellen …“