„Niemand sollte Mitleid mit Lewis Hamilton haben“

„Hatte solche Momente auch bei uns“

In den vergangenen Wochen sorgte Hamilton immer wieder mit frustrierten Aussagen für Schlagzeilen, jüngst meinte der 40-Jährige sogar, man soll ihn durch einen anderen Fahrer ersetzen. Zu viel Gewicht dürfe man Worten wie diesen jedoch nicht schenken, wie sein ehemaliger Boss Wolff festhält: „Er hatte solche Momente auch bei uns, als er mit Strategieentscheidungen unzufrieden war oder das Auto nicht so funktionierte, wie er wollte. Der Unterschied ist nur: In einem vertrauten Umfeld kann man schneller Dampf ablassen. In einem neuen Team kennt man die Leute noch nicht so gut. Das macht es schwieriger.“