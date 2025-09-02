Vorteilswelt
Toto Wolff:

„Niemand sollte Mitleid mit Lewis Hamilton haben“

Formel 1
02.09.2025 13:57
Toto Wolff (l.) ist davon überzeugt, dass Lewis Hamilton (r.) das Ruder herumreißen kann.
Toto Wolff (l.) ist davon überzeugt, dass Lewis Hamilton (r.) das Ruder herumreißen kann.(Bild: GEPA)

Trotz der sportlichen Krise seines ehemaligen Schützlings ist Toto Wolff davon überzeugt, dass Lewis Hamilton nach wie vor um Titel mitfahren kann. „Niemand sollte jemals Mitleid mit Lewis Hamilton haben“, so der Mercedes-Teamchef.

Hamilton sei „ein Monster von einem Fahrer. Wenn er nach einem Rennen sagt, man solle ihn austauschen, dann ist das einfach ein Ausdruck seiner Emotionen. Ich habe ihm noch am selben Abend gesagt, dass das falsch war.“

Seit der siebenfache Formel-1-Weltmeister bei Ferrari unterschrieben hatte, brachte es der Brite lediglich auf einen Sprint-Sieg in China, in der Fahrer-WM liegt er nur auf Rang sechs – 200 Punkte hinter Leader Oscar Piastri.

Führen ein enges Verhältnis: Lewis Hamilton (l.) und Toto Wolff (r.)
Führen ein enges Verhältnis: Lewis Hamilton (l.) und Toto Wolff (r.)(Bild: AFP/Mark Thompson)

„Hatte solche Momente auch bei uns“
In den vergangenen Wochen sorgte Hamilton immer wieder mit frustrierten Aussagen für Schlagzeilen, jüngst meinte der 40-Jährige sogar, man soll ihn durch einen anderen Fahrer ersetzen. Zu viel Gewicht dürfe man Worten wie diesen jedoch nicht schenken, wie sein ehemaliger Boss Wolff festhält: „Er hatte solche Momente auch bei uns, als er mit Strategieentscheidungen unzufrieden war oder das Auto nicht so funktionierte, wie er wollte. Der Unterschied ist nur: In einem vertrauten Umfeld kann man schneller Dampf ablassen. In einem neuen Team kennt man die Leute noch nicht so gut. Das macht es schwieriger.“

Lesen Sie auch:
Für Lewis Hamilton war das Rennen in Zandvoort nach nicht ganz 24 Runden vorbei.
Ferrari-Pilot out
Hamilton-Crash: „Warum geht das Auto so durch?“
31.08.2025
„Die Wahrheit ist ...“
Russell musste wegen Hamilton zum Psychologen
19.08.2025

Einen achten WM-Titel schließt der Wiener jedenfalls nicht aus. „Du verlierst deine Fähigkeiten nicht von einem Tag auf den anderen. Natürlich kann es sein, dass ein Fahrer auf einer schnellen Runde etwas nachlässt. Aber dafür gleicht er es mit Erfahrung aus. Alonso ist dafür das beste Beispiel. Mit einem konkurrenzfähigen Auto kann Lewis definitiv noch Weltmeister werden“, glaubt Wolff an die Stärken des Rekordchampions.

Ähnliche Themen
Lewis HamiltonToto Wolff
China
Ferrari
KriseFormel-1-WeltmeisterAuto
