Einbruch in Wiener Pfarre: Dieb sofort geschnappt

Der Priester einer Pfarre in Wien-Hietzing hat am Samstag einen laufenden Einbruch in den Opferstock der Kirche beobachtet und umgehend in einer benachbarten Polizeistation gemeldet. „Der Tatverdächtige konnte von den Beamten noch auf frischer Tat betreten und festgenommen werden“, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei.