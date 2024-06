Nachbar mit Messer attackiert: Mann festgenommen

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung mit einem Messer in einem Wohnhaus in Liesing alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren keine Personen mehr anwesend, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, Zeugen machten unterschiedliche Angaben zu dem Streit.