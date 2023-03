Mit Taktgefühl und Humor ins Wochenende starten

Kurzweilig und lustig wird’s dieses Wochenende in Oberösterreich: So kann man sich zum Beispiel auf extravagante Klänge in Gmunden freuen, wenn Taktstockübergabe und Abschied von Kapellmeister Luigi Thurner mit einem Konzert zelebriert werden. Ein Kabarett voller „Leidenschaft“ verspricht Thomas Maurer in Vöcklabruck, und von brasilianischem Flair kann man sich bei einer Messe in Bad Hall inspirieren lassen.