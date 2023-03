Großes Filmfest nach einem turbulenten Jahr

Graz wird von 21. bis 26. März wieder zur Filmhauptstadt Österreichs. Die Diagonale ist aber weit mehr als nur eine Leistungsschau der österreichischen Filmproduktion im vergangenen Jahr, sie bietet wieder zahlreiche Specials, jede Menge Pop- und Clubkultur, das größte Branchentreffen und die höchstdotierten Filmpreise des Landes. Los geht´s am Dienstag, 21. März in der Grazer List-Halle mit Patric Chihas „Das Tier im Dschungel“, dem Trailer von Anna Spanlang, der Übergabe des von Xenia Hausner gestalteten Schauspielpreises an Margarethe Tiesel und der Film-Miniatur „NYC RGB“ von Viktoria Schmid. Und der letzten Eröffnungsrede des scheidenden Intendantenduos Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.