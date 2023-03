Tourismus-Weltbühne: Tirol mit „grünem Stempel“

Frei von Stress als Motto bei Sommerkampagne

Nun fließen rund 3,5 Millionen Euro in die Sommerkampagne unter dem Motto „Einfach wir“. Spots zeigen Familien am Berg, die nach stressigen Corona-Jahren mit Masken und QR-Codes den Urlaubstag nicht im Detail planen wollen. „Sondern in den Tag hineinleben und auch einmal auf der Hütte sitzen bleiben“, gibt Seiler die Stimmungslage wieder. Erfreulich am wichtigsten Markt Deutschland: Drei von vier Befragten fassen heuer einen Urlaub ins Auge. Und bei 24 Prozent davon ist Österreich als mögliches Ziel im Kopf.