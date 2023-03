Von der Knochenflöte zum Woodstock der Blasmusik

Das Blasmusikwesen der Gegenwart in Österreich

Der Neuaufbau des Blasmusikwesens in Österreich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führte ab dem Jahr 1947 zur Gründung von Landesverbänden, die sich 1960 zum Österreichischen Blasmusikverband (ÖBV) zusammenschlossen. Dem ÖBV gehören alle österreichischen Landesverbände sowie der Südtiroler und der Liechtensteiner Blasmusikverband an. Das sind insgesamt 2163 Orchester mit rund 143.000 aktiven Musikerinnen und Musikern. Die Österreichische Blasmusikjugend (ÖBJ) ist eine der größten ehrenamtlichen Jugendorganisationen in Österreich. Sie hat rund 80.000 Mitglieder.