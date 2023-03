„Wie viele Frauenmorde müssen noch passieren?“

Der Hilferuf der Schwester

Nun wandte sich ihre Schwester an die „Krone“: „Unser Vater versucht seit Wochen mit Hilfe von Polizei und Jugendamt, sie und ihre Kinder da rauszuholen“, ist die Familie in Niederösterreich mehr als verzweifelt. „Momentan zählt jeder Tag, um meine Schwester und ihre Kinder wieder sicher nach Österreich zu bringen“, so die Angehörige. Denn wenn sie erst in Mazedonien sind, sei alles verloren. Doch aufgrund der Gesetze scheint es, als seien allen die Hände gebunden. Ein Fall, der sprachlos macht.