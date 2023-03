Kickl: Bestes FPÖ-Ergebnis nach Ära Haider

Obwohl die Zugewinne überschaubar sind, hat sich FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl zufrieden über das blaue Abschneiden bei der Kärntner Landtagswahl gezeigt. „Das ist das beste Ergebnis in der Geschichte der FPÖ Kärnten in der Zeit nach Jörg Haider.“ Jubel gab es auch in der Bundes-ÖVP.