Hilfe bei Sexproblemen

Für Menschen mit sexuellen Problemen ist es nicht so einfach, einen guten Sexualtherapeuten zu finden. In Österreich haben vier Prozent der Bevölkerung schon einmal mit einer Ärztin, einem Psychologen oder einer Therapeutin ein Gespräch über ihre Sexualität geführt, ein Prozent hat Sexualberatung in Anspruch genommen.