Alleine auf Regierungsbank: Lackner vor Ablöse?

In der Krise Stärke zeigen: Eine Disziplin, die heute nur noch die wenigsten Politiker beherrschen. Dass Ursula Lackner, seit 2019 Landesrätin für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung und Raumordnung, es in der Affäre rund um die Abteilung 13 vorgezogen hat, beharrlich zu schweigen statt das Heft entschieden in die Hand zu nehmen, sorgt nicht nur bei der Opposition für Irritation.