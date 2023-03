Vorm Einschlafen wird für den „Jedermann“ gelernt

„Ich werde von so vielen lieben Menschen angesprochen - ich genieße das“

Maertens, der auch am Burgtheater in Wien im Einsatz ist, ist wegen seines Festspiel-Engagements in aller Munde. Die Reaktionen auf die Bekanntgabe, dass er heuer in Salzburg den „Jedermann“ spielt, sind groß und reißen nicht ab. „Egal, ob ich in die Apotheke oder einkaufen gehe: Ich werde von so vielen lieben Menschen angesprochen - ich genieße das“, verrät der 59-Jährige, der vor wenigen Tagen mit den Vorbereitungen begann.