Wollte Vandalen stoppen: Mann (34) erhielt Prügel

Wohl rein „aus Spaß“ wollten am Donnerstag drei Männer in Sölden im Tiroler Ötztal einen Fahrzeug-Anhänger auf die Straße schieben. Das Vorhaben endete in einer wilden Prügelei. Denn ein Deutscher (34) wollte sie von ihrem Vorhaben abbringen. Die Exekutive bittet um Hinweise.