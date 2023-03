In 4000 Kilometer Entfernung geht‘s um Gold

Auch Müllauer zählt auf den Skiern zu den Schnellsten. Im Vorjahr, noch in der Jugend-Klasse, gelangen ihm in Soldier Hollow (US) zwei Top-Ergebnisse. Die würde er gerne toppen, zuletzt haderte er aber am Schießstand. „Wir haben daheim noch ein paar Tage in Ruhe trainiert und Sicherheit reingebracht, vor allem stehend.“ Seine Ziele für die WM? „Die Siegerehrung wäre ein Riesenerfolg!“ Das sieht auch Klubkollege Haslinger so. „Ich wäre zufrieden, wenn ich bei der Flower Ceremony dabei wäre“, erklärt der Single-Mixed-Silbermedaillengewinner von Madona, der kommende Woche seinen 20. Geburtstag feiern wird.