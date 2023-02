40 Schmankerl zum 40er von Simon Eder

#39

Gemeinsam mit Julian und Tobias Eberhard reiste Simon 2009 zum Weltcup nach Trondheim. „Wir kamen spät an, hatten den ganzen Tag nix gegessen. In der Nacht sind wir zu einer Tankstelle“, erzählt Tobi. „Wir dachten, das wirft uns nach vorne und haben uns gegönnt, was die Tanke hergab.“ In der Nacht ging es Julian, der ein Zimmer mit Sam teilte, plötzlich furchtbar schlecht. „Magendarm - und zwar Vollgas“, lacht er heute darüber. Er musste sich übergeben, wollte Eder aber nicht stören. Der erzählte am Morgen, dass er alles mitbekam, sich aber schnell zur Wand rollte, um nur ja nichts aufzufangen oder krank zu werden. Während Eberhard nicht starten konnte, hatte Eder das erfolgreichste Wochenende seiner Karriere. In allen drei Bewerben stand er am Podest.