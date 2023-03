IT-Fachkräftemangel: Zu viele brechen Studium ab

In der IT-Branche fehlen weiterhin rund 24.000 Arbeitskräfte. Der direkte und indirekte Wertschöpfungsverlust pro unbesetzter Stelle beläuft sich laut Martin Zandonella, Berufsgruppensprecher IT des Wirtschaftskammer-Fachverbands UBIT, auf 175.000 Euro pro Jahr, insgesamt also 4,2 Milliarden Euro. Ungelöste Probleme seien nach wie vor etwa die hohe Studienabbrecher-Quote und der geringe Frauenanteil in der Branche.