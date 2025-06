„Es tut mir so leid!“ Antonelli am Boden zerstört

„Es war ein klarer Fehler von mir. Sehr schade! Ich habe nichts Blödes probieren wollen – eigentlich wollte ich nur meine Position absichern, aber dann ich das Heck verloren“, zeigt sich Antonelli noch während des Rennens am Boden zerstört. Kurz zuvor hatte er in der ersten Runde die Kontrolle über seinen Boliden verloren und war in Weltmeister Verstappen gecrasht.