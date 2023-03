Gewinnen Sie eines von 10 brandneuen Kochbüchern!

Das Emotional Eating Kochbuch: Ernährung in Balance

Wir essen aus Stress. Wir essen aus Frust. Wir essen aus Langeweile: Essen ist heute weit mehr als reine Nahrungsaufnahme. Der emotionale Hunger sitzt oft mit uns zusammen am Tisch. Das kennt Kathrin Vergin nur zu gut: Als ehemals selbst Betroffene ist sie inzwischen Top-Ernährungsexpertin und hat sich auf das Thema Emotional Eating spezialisiert. Sie kennt sich aus mit den Problemen all jener, die mit Über- oder Untergewicht kämpfen, in der Diät-Dauerschleife stecken oder zu einer Essstörung neigen. In ihrem Kochbuch verrät Vergin nicht nur wichtige Infos und Tipps, wie man sein Essverhalten analysieren kann. Sie bietet mit ihren Rezepten auch über 70 Lösungen.