Italienischer Doppelsieg, ÖSV-Damen chancenlos

Das Sportliche rückte bei so mancher Österreicherin in den Hintergrund. Am Ort ihrer schlimmen Stürze fanden die WM-Medaillengewinnerinnen Nina Ortlieb (+1,97) und Cornelia Hütter (+2,30) nicht die notwendige Überwindung, die es für ganz vorne braucht. Aus Hütter brach es danach im Zielraum heraus. „Für mich war die ganze Woche schon schwierig. Ich habe versucht, das Ganze auszublenden“, sagte Hütter und ließ rasch erkennen, dass ihr das nicht gelungen war. „Es war mehr Traumabewältigung“, sagte die Steirerin im ORF mit Tränen in den Augen.