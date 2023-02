Wie Autofahrer derzeit am billigsten aussteigen

Elektroauto, Verbrenner oder doch Hybrid? Die Frage nach der günstigsten Antriebsform ist gar nicht so einfach. Wie die Tabelle zeigt, sind die Unterschiede zwischen Elektro- und Benzin-/Dieselauto per se nicht riesig. Doch wie es genau aussieht, hängt vom eigenen Fahrertyp ab. Die „Krone“ zeigt, wer wie am günstigsten fährt.