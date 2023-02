China als dritte Macht im Krieg

Nicht nur der Westen hat Probleme mit dem Nachschub von Munition und Waffen für die Ukraine, auch Russland gerät an die Grenzen seiner Kriegswirtschaft. Doch Wladimir Putins Reich hat einen großen Nachbarn, mit dem es in einer „Freundschaft ohne Grenzen“ verbunden ist. Dieser Nachbar, so vermuten die USA, überlege, einer Bitte Moskaus um Munition und Waffen zu folgen (Peking dementiert nach dem Muster des „Wetterballons“).