Warm anziehen: Temperatursturz steht bevor

Auf der Alpennordseite sieht die Wetterlage anders aus: „In den Bergen können 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee dazukommen“, informiert Wölfelmaier. Auf 2000 Meter Seehöhe sinken die Temperaturen am Samstag auf -10, am Sonntag dann sogar auf -14 Grad. „Die Skifahrer werden es am Wochenende eher kalt haben.“ Im Oberen Murtal und im Süden überwiegt am Sonntag zumindest trockenes Wetter.