Französische Dörfer  werden mit Wasser beliefert

In den Pyrenäen sind manche Stauseen wie etwa Montbel im Ariège nur zu 20 bis 30 Prozent gefüllt, die Umgebung erinnert an eine Mondlandschaft. In der Picardie nördlich von Paris sorgen sich Landwirtinnen und Landwirte um ihre Nutzpflanzen. Insbesondere Chicorée-Salat und Kartoffeln seien durch die Dürre gefährdet. „McDonald‘s möchte eine bestimmte Kartoffelsorte, um lange, helle Pommes frites zu machen, aber genau diese Sorte braucht viel Wasser und Dünger“, sagte Victor Cuisiniez, der Landwirte berät, zum Sender France Bleu. „Manche Bauern schrecken davor zurück, ihre Sorten umzustellen.“