Gondeln in Venedig fahren eingeschränkt

Hochwasser gängiges Problem

Üblicherweise ist Hochwasser ein Problem in der Lagunenstadt. In der Nacht auf den 13. November 2019 wurde Venedig etwa von einer katastrophalen Flutwelle heimgesucht. Das Wasser - angetrieben durch den Schirokko-Wind - stieg damals auf 1,87 Meter über dem Meeresspiegel. 2021 wurde das Dammsystem MOSE aktiviert, um Venedig vor einer Flut zu schützen. Die Flutschutztore stehen an drei Einfahrten zum Hafen der Lagunenstadt und wurden in einem umstrittenen sowie milliardenschweren Bauprojekt im Meer errichtet.