Kulturattaché unter vier unerwünschten Diplomaten

Keine österreichischen Maßnahmen gab es zuletzt auch gegen die russische Handelsmission in der Argentinierstraße, die seit Sowjetzeiten als einer der Hotspots für Spionage in Wien gegolten hatte. Der Leiter Andrej Plotnikow, der letzte sowjetische Bewacher des NS-Kriegsverbrechers Rudolf Heß (1894-1987) in Berlin-Spandau, und sein Team sind ohne Einschränkungen in Österreich tätig.