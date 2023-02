Russland weist österreichische Diplomaten aus

Wirbel um Visa-Vergaben für Russen

Damit geht das diplomatische Geplänkel zwischen Österreich und Russland weiter. Erst am 12. Februar forderten Vertreter von 20 Ländern (darunter die Ukraine, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Polen) in einem Schreiben an die österreichischen Behörden, dass die sanktionierten russischen Abgeordneten nicht an der Sitzung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien teilnehmen dürfen. Wien beharrte jedoch darauf, dass es verpflichtet sei, den Vertretern aller OSZE-Länder Visa zu erteilen.