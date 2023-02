Handel in Hinterstoder durch Hössbahn auf Talfahrt

Debatte um Nachnutzung der alten Talstation

Noch mehr Besucher erhofft er sich durch eine Nachnutzung der alten Talstation. „Die Seilbahn steht im Wort, für einen ,Frequenzbringer‘ zu sorgen. Das wird also keine Mitarbeiter-Unterkunft“, betont der Ortschef. Die Seilbahnen AG sieht das anders: „Mit der Gemeinde haben wir eine Bedarfserhebung für die Nachnutzung durchgeführt. Es gibt viele Ideen. So viel können wir aber verraten – in der oberen Halle sollen 60 bis 80 Quartiere für die Mitarbeiter geschaffen werden, damit sie in der Region bleiben. In der unteren Halle bleibt die Verwaltung.“