Bitcoin auf höchstem Wert seit letzten Sommer

In der laufenden Woche gab die SEC zudem eine Klage gegen den Stablecoin-Anbieter Paxos bekannt. Paxos bietet den an den US-Dollar gebundenen Stablecoin BUSD der Kryptobörse Binance an. Die SEC bezeichnete BUSD in der Anklageschrift als „nicht registriertes Wertpapier“. „Der Krieg des SEC gegen die Kryptowelt hat begonnen“, schrieb dazu der Marktanalyst Marcus Sotiriou vom Digital-Asset-Broker GlobalBlock.