Raquel Welch (82): Mit Fell-Bikini zum Sexsymbol

Mit kleinen Rollen arbeitete sich Welch Anfang der 1960er Jahre im Filmgeschäft hoch. In dem Drama „Madame P. und ihre Mädchen“ spielte die dunkelhaarige Schönheit ein Callgirl. In dem Musikfilm „König der heißen Rhythmen“ war sie kurz als College-Studentin an der Seite von Elvis Presley zu sehen.