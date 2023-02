Work-Life-Balance: Lohnt es sich noch zu arbeiten?

Eine ausgeglichene Work-Life-Balance steht für ein ausgewogenes Verhältnis von Beruf- und Privatleben. Ziel ist es, die privaten Interessen mit den Anforderungen der Arbeitswelt in ein ausgewogenes und gesundes Gleichgewicht zu bringen. Doch funktioniert das in der Praxis und warum passen sich Arbeitgeber mittlerweile an den möglichen Arbeitnehmer an? „Die Arbeitswelt hat sich verändert“, erklärt AMS-Chef Johannes Kopf.