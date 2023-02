Ärzte sollen bis über 70 Jahre arbeiten dürfen

Vorstoß in ein neues Arbeitszeitalter. Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbundes, fordert via „Krone“ angesichts teils dramatischer Zustände im Gesundheitssystem das Aus der Altersgrenze von 70 bei Kassenärzten. Ende 2022 fehlten 300. „Die Altersgrenze ist nicht nur diskriminierend, sondern auch kontraproduktiv“, sagt Korosec. Das Gesetz aus 2009, als es noch Ärzteüberschuss gab, gehöre weg. „Zudem steht eine Pensionierungswelle an. Und wir sehen, wie schwer es ist, auf dem Land nachzubesetzen.“