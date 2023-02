Wie uns die IT-Söldner der Politik manipulieren

Der Grund: Die sozialen Medien wurden von jenen unterwandert, über die dort so munter debattiert wird. Die Manipulation der öffentlichen Meinung ist ein blühendes Geschäft geworden - nicht nur für staatliche Propagandakrieger, sondern auch für private Firmen. Für ihre Auftraggeber wenden sie Methoden aus der Welt der Geheimdienste und Cyberkriminalität an, um politische Gegner zu diskreditieren, Wählern Sand in die Augen zu streuen und die Gunst der Öffentlichkeit an sich zu reißen. Wir durchleuchten ihre Strategien.