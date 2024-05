Ilzer: „Das letzte Spiel wird keine Spazierfahrt“

Die Titel-Entscheidung in der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt erst am Pfingstsonntag in der letzten Runde. „Jetzt gilt es, das noch ins Ziel zu bringen, und das ist nie leicht. Das letzte Spiel wird auch keine Spazierfahrt“, so Sturm-Trainer Christian Ilzer. Was die Spieler und Trainer sonst noch zu den heutigen Bundesliga-Spielen zu sagen hatten, können Sie hier nachlesen.