Katalonien-Wahl: Separatisten verteidigen Mehrheit

Die separatistischen Parteien haben bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der spanischen Region Katalonien laut Prognosen möglicherweise ihre absolute Mehrheit verteidigt. Nach den vom TV-Sender RTVE am Sonntagabend veröffentlichten Zahlen werden die Unabhängigkeitsbefürworter diesmal von der liberal-konservativen Partei Junts des in Belgien im Exil lebenden Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont angeführt. Auf Platz eins landete demnach die Sozialistische Partei (PSC).